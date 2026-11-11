Станцию Тропика Рака в уезде Цзяи на Тайване планируют открыть во второй половине 2027 года после реконструкции. Она должна стать транспортным узлом для посетителей местных туристических локаций, а также помочь Taiwan Railway Corp эффективнее организовывать движение поездов, сообщает Taipei Times.

Реконструкция станции

По словам заместителя директора Центрального регионального инженерного подразделения Железнодорожного бюро Линя Цзяньчжи, решение приняли с учетом запросов жителей южной части города Цзяи и Шуйшана о железнодорожном сообщении. Еще одной причиной стала необходимость перестроить станции в городе Цзяи в рамках проекта поднятия железной дороги на эстакаду.

Обновленная станция будет оформлена в тематике «Лес света», объединяющей образы солнечного ландшафта Тропика Рака, а также гор, облаков и лесов Алишаня. Стоимость работ оценивают более чем в 600 млн новых тайваньских долларов, или примерно в 18,3 млн долларов США. По данным Линя, проект выполнен приблизительно на 80%.

На станции обустроят две крытые платформы и четыре пути. Длина каждой платформы составит около 260 метров. После завершения реконструкции здесь смогут останавливаться экспрессы класса Tzuchiang.

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Сообщение и маршруты

Станция расположена примерно в 4 км от железнодорожной станции Цзяи и в 2,6 км от станции Шуйшан. Линь Цзяньчжи заявил, что жители прилегающих районов смогут экономить около 20 минут в часы пиковой нагрузки. К 2030 году средний ежедневный пассажиропоток прогнозируют на уровне около 1 тыс. человек.

Проект предусматривает надземный вестибюль, который соединит территории по обе стороны путей. Станция будет связана с парком-памятником Тропика Рака, Центром космического образования, веломаршрутом Тропика Рака и железнодорожным веломаршрутом Цзяи. Ее также будут использовать как контрольную станцию для поездов, въезжающих в депо Шуйшан и выезжающих из него.

Станцию открыли для общественности в 1937 году. Изначально она преимущественно обслуживала грузовые поезда и ежегодно обрабатывала около 178 тыс. тонн грузов. Пассажирские поезда курсировали здесь в 1949–1961 годах, а в 2002 году станцию вывели из эксплуатации.

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