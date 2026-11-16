Министерство обороны Тайваня планирует со следующего года до 2034 года построить специализированное спасательное судно для подводных лодок стоимостью 13,8 млрд тайваньских долларов, или 420,2 млн долларов США. Корабль должен обеспечить поисково-спасательные возможности для планируемого флота из 10 субмарин.

Как сообщает Taipei Times, в проекте бюджетного отчета для Законодательного юаня оборонное ведомство указало, что сначала построит одно такое судно. В то же время несколько источников в вооруженных силах заявили изданию, что формулировка о «первой» закупке может свидетельствовать о намерении в будущем получить как минимум еще один корабль.

Необходимость резервного судна

По словам собеседников газеты, спасательные корабли используют нечасто, однако они должны быть готовы к применению при необходимости. Ремонт и техническое обслуживание такого судна могут длиться несколько месяцев, поэтому флоту нужен резервный корабль.

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Источники отметили, что распространенным ориентиром для военно-морских сил является одно спасательное судно на 10–20 подводных лодок. По их мнению, Тайваню необходимо как минимум два корабля из-за сложного подводного рельефа окружающих морей и необходимости иметь отдельные суда для западных и глубоких восточных вод острова.

Дополнительные возможности флота

Первый специализированный корабль также должен стать платформой для отработки взаимодействия с глубоководным спасательным аппаратом и проведения учений. Отдельно бюджет предусматривает приобретение двух дополнительных спасательно-буксирных судов класса Da Wu, способных осуществлять надводную буксировку и спасать подводные лодки на глубине до 100 метров.

Неназванный представитель оборонного ведомства также рассказал изданию, что Тайвань рассматривает будущий флот из 10 ударных подводных лодок как средство для засад против важных кораблей противника в стратегических морских проливах. По его словам, в случае конфликта с Китаем субмарины действовали бы преимущественно в районе пролива Мияко, канала Баши и морей к востоку от Тайваня, а не в мелководных районах Тайваньского пролива.

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