Тайвань заявил о присутствии более 100 кораблей ВМС Китая и китайской береговой охраны в западной части Тихого океана, в том числе авианосной ударной группы «Ляонин», проводившей учения в Филиппинском море. Одновременно Тайвань зафиксировал резкий рост активности китайской военной авиации вблизи острова.

За 24 часа до 6:00 вторника тайваньское оборонное ведомство зарегистрировало 49 вылетов самолётов Народно-освободительной армии Китая. Это был самый высокий суточный показатель с начала года. К утру среды число вылетов за аналогичный период снизилось до 22.

Корабли в нескольких морях

Глава Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф У заявил о масштабном развёртывании китайских сил в социальных сетях. Он сказал, что Тайвань сохраняет бдительность и не намерен провоцировать, но не уступит давлению.

На опубликованной им схеме китайские суда были отмечены в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в водах вокруг Тайваня и в Филиппинском море. Как сообщает South China Morning Post, ударная группа «Ляонин» действовала в Филиппинском море вместе с кораблями Восточного, Северного и Южного командований НОАК.

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Второй этап учений «Ляонина» в западной части Тихого океана начался 14 октября. Ранее авианосец отслеживали примерно в 46 км к востоку-юго-востоку от филиппинского острова Балут, после чего 23 октября он направился на северо-восток.

Данные вблизи Тайваня

В то же время данные министерства обороны Тайваня относительно воздушных и морских зон, непосредственно прилегающих к острову, показали меньшее число китайских судов. За 24 часа до утра вторника там зафиксировали шесть кораблей ВМС Китая и шесть официальных судов, а к утру среды — семь военных кораблей и пять официальных судов.

Нынешние 49 авиавылетов не превысили предыдущих пиков во время крупных учений НОАК вблизи Тайваня. В частности, в конце прошлого года суточный показатель достиг 77 самолётов 31 декабря после 130 вылетов днём ранее. Рекордом остаются 153 вылета во время учений Joint Sword-2024B в октябре 2024 года.

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