Тайваньские органы здравоохранения рассматривают первое заявление на государственную компенсацию из-за потери зрения, которую, вероятно, связывают с применением семаглутида. Заявитель сообщил, что принимал препарат Ozempic для лечения ожирения, хотя на Тайване это лекарственное средство одобрено только для лечения сахарного диабета второго типа, сообщает Taipei Times.

Заявление о компенсации

Пульмонолог Су Ифэн заявил местным СМИ, что его пациент потерял зрение на один глаз и частично — на второй после применения Ozempic для снижения веса. Врач подал заявление о компенсации медицинского вреда, однако получил запрос от правительства относительно оснований для назначения препарата и его дозировки.

Руководительница подразделения лекарственных средств тайваньского Управления по контролю за продуктами и лекарствами Линь Ичжу сообщила, что дело рассматривается. Тайваньский фонд помощи в случаях вреда от лекарств принял заявление в марте, а в следующем месяце оно стало правительственным делом. В настоящее время от заявителя ожидают дополнительных сведений.

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По словам Линь, государственная компенсация обычно предоставляется людям, которые понесли тяжкий вред в результате использования рецептурного препарата по одобренному показанию. Поэтому ведомство должно установить обстоятельства применения Ozempic, в частности цель назначения и дозу.

Риск поражения зрительного нерва

Американские регуляторы обязали производителей препаратов класса GLP-1 добавить в инструкции информацию о повышенном риске неартериитной передней ишемической оптической нейропатии. Это редкое заболевание, которое также называют глазным инсультом и которое может привести к слепоте.

Су Ифэн оценил вероятность такого поражения для людей, использующих рецептурные препараты GLP-1, примерно в 1,5 случая на 10 тысяч. По состоянию на прошлый четверг Национальная система сообщений о побочных реакциях на лекарства получила 314 сообщений, связанных с семаглутидом, в том числе 12 — о глазных расстройствах. По данным Линь, пациент Су является единственным пользователем препаратов GLP-1, предоставившим четкую документацию о диагнозе неартериитной передней ишемической оптической нейропатии.

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