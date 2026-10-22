На Тайване Совет по делам материкового Китая будет отказывать чиновникам в разрешениях на поездку в Пекин для участия в официальных мероприятиях к 160-летию со дня рождения Сунь Ятсена 12 ноября. Совет также призвал представителей всех секторов воздержаться от поездок в материковый Китай, Гонконг и Макао на мероприятия, связанные с этой датой.

Как сообщает South China Morning Post, это первый случай, когда власти Тайваня, возглавляемые Демократической прогрессивной партией, формально заблокировали участие тайваньцев в мероприятиях на материке в честь Сунь Ятсена. Отставным высокопоставленным чиновникам оборонных структур и структур безопасности также напомнили о законодательных правилах, запрещающих им участвовать в политических мероприятиях, организованных властями материкового Китая.

Реакция Пекина

Представительница Управления по делам Тайваня при властях Китая Чжан Хань назвала ограничения «предательством истории» и заявила, что они усилят напряженность между двумя берегами Тайваньского пролива. По ее словам, пекинские мероприятия призваны объединить китайцев, в том числе жителей Тайваня, для противодействия силам, выступающим за независимость Тайваня, и внешнему вмешательству.

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Тайваньский совет, со своей стороны, обвинил Пекин в искажении исторических фактов вокруг Сунь Ятсена. Он заявил, что Коммунистическая партия Китая использует памятные мероприятия как инструмент пропаганды своей позиции против независимости Тайваня и в поддержку объединения.

Общая историческая фигура

Сунь Ятсен основал Китайскую Республику в 1912 году и партию Гоминьдан. На Тайване его почитают как отца-основателя Китайской Республики — официального названия острова после переезда туда правительства Гоминьдана в 1949 году. В материковом Китае Сунь Ятсена официально называют «великим предшественником демократической революции», а его наследие связывают с нарративом о национальном объединении.

На мероприятии к 150-летию Сунь Ятсена в Пекине десять лет назад присутствовали около 3 тысяч человек, в том числе как минимум 32 отставных тайваньских военных и несколько бывших высокопоставленных деятелей Гоминьдана. Генеральный секретарь парламентской фракции Гоминьдана Сюй Юйчжэнь заявила, что партия приветствует чествование наследия Сунь Ятсена, однако такие контакты должны происходить на основе равенства, достоинства и четкого признания существования Китайской Республики.

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