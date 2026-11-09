Тайвань запретил яхтам, принадлежащим китайским владельцам, получать разрешение на заход в порты страны. Ограничение ввело Бюро морских портов в рамках обновленных правил для иностранных яхт, сообщает Taipei Times.

Новые ограничения для яхт

Ранее правила уже не позволяли подавать заявки яхтам, зарегистрированным в Китае, а также судам, направляющимся на Тайвань непосредственно из Китая. Теперь в перечень добавили яхты китайских владельцев.

Бюро заявило, что изменения должны унифицировать рассмотрение заявок и порядок утверждения сроков пребывания иностранных яхт. Обновленные руководящие принципы также конкретизируют перечень документов для получения разрешения и условия подачи заявок на специальное продление.

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Сроки разрешений и штрафы

Заявители должны предоставить документы, удостоверяющие личность владельца, капитана или оператора яхты, сертификат или свидетельство о регистрации судна, подтверждение квалификации оператора, список пассажиров и экипажа, план плавания и другие сопроводительные документы.

Первоначальное специальное разрешение может действовать до шести месяцев в году. Заявление на продление необходимо подать как минимум за 14 дней до окончания его срока вместе с документами о согласовании дальнейшей стоянки яхты администрацией соответствующего порта. Каждое продление ограничено одним месяцем.

Специальное продление могут предоставить, в частности, для ремонта яхты или в случае ее перерегистрации на Тайване. За нарушение правил морские органы власти могут оштрафовать владельца или оператора судна на сумму от 30 тысяч до 300 тысяч новых тайваньских долларов. Им также могут предписать немедленно покинуть Тайвань.

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