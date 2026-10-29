Тайвань заявил о присутствии 53 китайских военных и других официальных судов в морском районе, простирающемся от юга Японии до Тайваня и вод вблизи Филиппин. По данным The Japan Times, об этом сообщил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву.

Корабли и авианосец

Ву опубликовал в социальной сети X карту с обозначением 53 судов, среди которых 34 корабля ВМС Китая. В этот перечень вошел авианосец «Ляонин».

Согласно карте, авианосец и его боевая группа находились к востоку от Филиппин. Другие китайские формирования располагались к востоку и юго-востоку от Тайваня, а также у южного побережья Японии, где карта показывала три судна. Джозеф Ву заявил, что Тайвань следит за их деятельностью, а «одновременная угроза для Тайваня, Японии и Филиппин очевидна».

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Реакция Тайбэя и Пекина

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что ведомство отслеживает активность китайских военных кораблей и обменивается разведывательными данными с партнерами. Он также сказал, что Тайвань работает над усилением собственного потенциала сдерживания.

Ранее в этом месяце Министерство обороны Китая сообщало, что «Ляонин» участвует в плановых учениях, не направленных против какой-либо конкретной страны. В материале отмечается, что Китай не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем, хотя заявляет, что предпочитает «мирное воссоединение».

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