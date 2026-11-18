Тайваньский чиновник по вопросам национальной безопасности заявил, что Пекин предоставляет тайваньским предпринимателям в Китае и гражданам Китая, состоящим в браке с тайваньцами, льготы на поездки, чтобы они могли проголосовать на местных выборах на Тайване 28 ноября. По словам собеседника, говорившего на условиях анонимности, предложения включают скидки на авиабилеты, доступ к VIP-залам в аэропортах, трансферы, бронирование билетов и туристические пакеты.

Об этом Taipei Times сообщила со ссылкой на чиновника. Он утверждает, что эти инициативы координируют китайские государственные органы, отвечающие за кампании политического влияния, направленные на Тайвань. По его словам, люди, принимающие такие предложения, осознают ожидания китайских властей голосовать за кандидатов, которых поддерживает Пекин, либо были предварительно проверены на прокитайские взгляды.

Скидки и места на рейсах

Некоторые туристические агентства в Китае предлагают членам китайских ассоциаций тайваньцев и их семьям скидки на авиаперелеты до 1 000 юаней, или около 150 долларов США. Управления по делам Тайваня на уровне провинций и китайские авиакомпании также организуют автомобильные трансферы для пассажиров в аэропортах, заявил чиновник.

По его утверждению, доступ к этим договоренностям имеют только тайваньцы, известные своими прокитайскими позициями. Одна китайская авиакомпания, по данным служб безопасности Тайваня, предлагала 7-процентную скидку на билеты, доступ к VIP-залам и субсидии на трансфер в аэропорт от 100 до 400 юаней в зависимости от класса обслуживания. Другой перевозчик якобы зарезервировал по 30 мест на каждом рейсе на Тайвань примерно 28 ноября.

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Активность в медиа и социальных сетях

Чиновник также заявил, что Управление КНР по делам Тайваня и управление по делам Тайваня провинции Фуцзянь предлагают объединениям тайваньских бизнесменов в Китае пакеты поездок с использованием так называемых Малых трех связей и прямых рейсов из уезда Цзиньмэнь в основную часть Тайваня.

Он также связал быстрое распространение в китайских медиа одинаково сформулированных сообщений о высказываниях певца Ло Та-ю с возможными попытками Пекина усилить эти заявления. По оценке чиновника, это могло отвлечь внимание от сообщений об участии телеведущего Кевина Цая в предвыборном мероприятии законодателя Пумы Шэня, кандидата Демократической прогрессивной партии на должность мэра Тайбэя.

Отдельно службы безопасности Тайваня выявили более 2 000 подозрительных аккаунтов в Threads, которые, по их данным, связаны с Китаем и Россией. Как утверждает чиновник, такие профили сначала публикуют обычный контент о знаменитостях, спорте и астрологии, а перед выборами переходят к односторонним политическим публикациям.

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