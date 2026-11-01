Береговая охрана Тайваня заявила, что два судна береговой охраны Китая во время нового патрулирования у восточного побережья острова оказывали давление на судоходство и пытались установить в этом районе «выдуманную юрисдикцию». В ответ Тайвань направил собственные корабли для наблюдения, сообщает The Japan Times.

Патрулирование у восточного побережья

По данным тайваньской береговой охраны, в патрулировании участвовали два китайских судна. Китайские государственные СМИ опубликовали видео, на котором один из кораблей передает по радио сообщение о проведении правоохранительных действий и предлагает помощь при необходимости. Кому именно было адресовано это сообщение, не уточняется; на видео также показали неопознанный рыболовный траулер.

Тайваньская сторона заявила, что попытки Китая влиять на суда в море с помощью радиосвязи являются расширением его полномочий, нарушают международное право и подрывают региональную стабильность. Она также подчеркнула, что Тайвань имеет суверенные права и юрисдикцию в исключительной экономической зоне к востоку от острова.

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Активность Китая с июня

Китай усилил активность у восточного побережья Тайваня с июня, регулярно направляя туда корабли береговой охраны. Тайваньские чиновники считают, что Пекин отрабатывает возможную морскую блокаду, сочетая военные, военизированные и гражданские средства. Тайвань рассматривает этот район как важный маршрут поставок от союзников в случае блокады или конфликта.

Отдельно береговая охрана Тайваня сообщила, что Китай в субботу направил еще один корабль вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас в Южно-Китайском море. По ее данным, с начала года Тайвань 13 раз «выдворял» китайские корабли береговой охраны из вод вокруг Пратаса.

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