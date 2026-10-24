Береговая охрана Тайваня призвала Китай не использовать тайфун для попыток заявить о юрисдикции над Тайваньским проливом. Заявление было сделано после того, как пять кораблей береговой охраны КНР следили за восемью судами береговой охраны Японии, которые из-за тайфуна Чампи искали укрытие в западных водах Тайваня, сообщает Taipei Times.

Японские корабли у Пэнху

Восемь кораблей японской береговой охраны двигались на юг вдоль срединной линии Тайваньского пролива с 6:00 в четверг. Они достигли вод к юго-западу от острова Цимэй в уезде Пэнху, за пределами прилежащей зоны Тайваня. Эта зона простирается на 24 морские мили, или 44,4 километра, от исходной линии территориального моря.

В группу входили три больших патрульных корабля, способных перевозить вертолеты: Reimei, Yashima и Ryukyu. Также там находились большие патрульные корабли Taketomi, Kabira, Matsushima, Irabu и Osumi.

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Заявление береговой охраны Тайваня

По данным береговой охраны Тайваня, Китай направил пять судов, в том числе корабли класса 3 тыс. тонн Baita, Xiushan и CCG-2308, а также два патрульных корабля класса 5 тыс. тонн — CCG-2501 и CCG-2502.

Ведомство заявило, что японская береговая охрана имела право прохода через международные воды пролива в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами мореплавания. Тайваньская сторона назвала слежение за иностранными правительственными кораблями во время шторма попыткой Китая незаконно установить контроль над проливом. Береговая охрана Тайваня сообщила, что ведет всепогодное наблюдение за китайскими судами и готова принимать необходимые меры для защиты свободы судоходства, безопасности на море и национальной безопасности.

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