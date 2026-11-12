Тайвань до конца месяца закроет свое представительство в Папуа — Новой Гвинее после неоднократных требований Порт-Морсби прекратить его работу в соответствии с политикой одного Китая. Тайбэй также объявил о прекращении программ технического сотрудничества со страной и отказе от заключения новых спотовых контрактов на закупку сжиженного природного газа.

Как сообщает South China Morning Post, заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чи заявил, что Папуа — Новая Гвинея потребовала закрыть представительство под давлением Пекина. Китай считает Тайвань частью своей территории и настаивает на политике одного Китая.

Вывод персонала

По словам Чэня, Тайвань отзовет персонал, расторгнет договоры аренды помещений, продаст или иным образом утилизирует служебные автомобили и другое имущество. Документы с ограниченным доступом должны уничтожить на месте.

Заместитель генерального директора департамента Восточной Азии и Тихоокеанского региона МИД Тайваня Линь Хун-сюнь сообщил, что первое требование закрыть офис поступило 16 июля. Впоследствии Тайбэй получил письменное заверение, что на прекращение работы будет около года. Однако в прошлую пятницу власти Папуа — Новой Гвинеи, по его словам, неожиданно приказали тайваньским сотрудникам покинуть страну в течение недели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Чэнь заявил, что требование Порт-Морсби поступило после заключения крупной сделки по СПГ с материковым Китаем. Он также отметил, что делегация Папуа — Новой Гвинеи высокого уровня посетила Пекин, а премьер-министр Джеймс Марапе, как ожидается, поедет в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Закупки СПГ

Тайвань приостановил запланированные спотовые закупки около 500 тыс. тонн СПГ в Папуа — Новой Гвинее. В то же время действующие долгосрочные контракты на поставки газа остаются в силе.

Тайваньская государственная компания CPC Corporation в прошлом году импортировала из Папуа — Новой Гвинеи 1,82 млн тонн СПГ — это составило 8% ее общего импорта газа. Папуа — Новая Гвинея была четвертым крупнейшим поставщиком СПГ для Тайваня. МИД Тайваня оценивает долю острова в экспорте СПГ Папуа — Новой Гвинеи примерно в одну треть и заявляет, что остановка спотовых закупок может повлиять на экспортные и валютные поступления страны.

В Тайбэе заявили, что альтернативные поставщики позволят сохранить энергетическую безопасность. Депутат правящей Демократической прогрессивной партии Ван Тин-юй назвал Австралию и США возможными источниками дополнительных поставок.

Читай нас в