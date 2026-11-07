Тайвань решил закрыть свое представительство в Папуа — Новой Гвинее, отозвать из него весь персонал и прекратить закупки сжиженного природного газа в этой стране. Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что приняло это решение, учитывая национальное достоинство, дипломатическую самостоятельность и общие интересы страны.

Как сообщает Taipei Times, тайваньское внешнеполитическое ведомство связало ситуацию с давлением Китая. В министерстве также заявили, что пересмотрят и скорректируют двустороннее сотрудничество с Папуа — Новой Гвинеей.

Решение по представительству

В июле министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи сообщил, что правительство страны решило немедленно закрыть тайваньское представительство. Этот шаг тогда приветствовали в Китае, хотя офис некоторое время оставался открытым.

МИД Тайваня заявил, что Папуа — Новая Гвинея годами получала тайваньскую помощь в экономической сфере, сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии человеческого капитала. По оценке ведомства, последние действия правительства страны подорвали взаимное доверие, сформированное за годы сотрудничества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прекращение закупок газа

Тайвань также остановил закупки сжиженного природного газа из Папуа — Новой Гвинеи. В первой половине 2026 года страна планировала приобрести около 500 тысяч тонн спотового СПГ, однако впредь не будет заключать новые спотовые контракты с этой страной.

В тайваньском МИД отметили, что уже оценили внутренний баланс спроса и предложения природного газа, скорректировали план закупок и обеспечили альтернативные источники поставок. В ведомстве подчеркнули, что прекращение спотовых закупок в Папуа — Новой Гвинее и изменения в двусторонних отношениях не повлияют на энергетическую безопасность Тайваня.

Министерство также обвинило Китай в использовании политического давления и экономических рычагов для влияния на дипломатические решения других государств и сужения международного пространства Тайваня. В ведомстве заявили, что каждая страна должна самостоятельно определять формат взаимодействия с Тайванем без принуждения со стороны третьих государств.

Читай нас в