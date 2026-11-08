Министерство иностранных дел Тайваня осудило заявления Китая, которые, по оценке ведомства, подрывают суверенитет Китайской Республики — Тайваня. В министерстве подчеркнули, что стороны Тайваньского пролива не подчиняются друг другу и этот факт не может быть изменен. Об этом сообщает Taipei Times.

Заявление после переговоров

МИД Китая опубликовал заявление после переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Габона Брисом Клотером Олиги Нгемой. В документе говорилось о подтверждении Габоном приверженности принципу одного Китая, а также содержалось, по оценке тайваньского внешнеполитического ведомства, искаженное толкование резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758.

Позиция Тайваня по резолюции ООН

Резолюция №2758, принятая в 1971 году, не упоминает Тайвань и касается вопроса представительства Китая в ООН. Пекин трактует этот документ как предоставляющий ему право представлять Тайвань.

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МИД Тайваня заявил, что китайские власти неоднократно используют двусторонние встречи, чтобы давить на другие государства и добиваться заявлений, подрывающих суверенитет Китайской Республики. В ведомстве также заявили, что Тайвань никогда не находился под властью Китайской Народной Республики, а право представлять народ Тайваня на международном уровне, в том числе в системе ООН, имеет только демократически избранное правительство страны.

МИД Тайваня также обвинил Китай в попытках включать принцип одного Китая в двусторонние документы с другими государствами, чтобы ослабить международный порядок. Ведомство призвало Габон не поддаваться политическим манипуляциям Пекина.

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