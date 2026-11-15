Береговая охрана Тайваня продолжает следить за кораблями береговой охраны Китая у восточного побережья острова после радиообмена по поводу территориальных претензий. Как сообщает Taipei Times, тайваньский патрульный корабль Hualien обнаружил судно береговой охраны Китая №2503 примерно в 40 морских милях, или 74 км, к юго-востоку от острова Ланьюй.

Радиообмен в море

Инцидент произошел в четверг около 15:00. Китайский корабль находился в 14 морских милях от ограниченных вод Тайваня. Китайское судно передало по радио, что проводит правоохранительное патрулирование к востоку от Тайваня, а также заявило, что Тайвань является частью Китая и что Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим Китай.

Экипаж Hualien в ответ заявил по радио, что Китайская Республика, Тайвань, является суверенным и независимым государством, а Тайвань и Китай не подчиняются друг другу. Тайваньская сторона также сообщила, что эти воды относятся к исключительной экономической зоне Тайваня, где Китай не имеет юрисдикции, и потребовала от китайского судна покинуть район.

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Дальнейшее наблюдение

По состоянию на 08:00 следующего дня корабль береговой охраны Китая №2503 удалился от района инцидента и находился примерно в 67 морских милях к юго-востоку от порта Хуалянь, сообщила Береговая охрана Тайваня. Ведомство заявило, что продолжит мониторинг китайских судов и патрулирование для защиты морских прав и интересов Тайваня.

В Береговой охране Тайваня также заявили, что действия Китая подрывают свободу судоходства, региональный мир и стабильность, а также нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.

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