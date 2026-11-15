Тайваньский спортсмен Линь Юн-юэ завоевал серебряную медаль в брейкинге среди юношей на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. Об этом сообщает Taipei Times.

Путь к финалу

Линь стал лучшим в своей группе и вышел в четвертьфинал. После этого он одержал победы в двух раундах плей-офф и пробился в поединок за золотую медаль.

В финале тайваньский брейкер уступил со счетом 0:3 представителю Китая Цуй Шэнъюю. Сам Линь назвал выступление в финале лучшим в своей карьере на тот момент. Он также отметил, что атмосфера Юношеских Олимпийских игр отличалась от других международных соревнований и мотивировала его готовиться усерднее, несмотря на дополнительное давление.

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Итоги сборной Тайваня

Тренер команды Тайваня Сяо Шэн-вэнь сказал, что спортсмен придерживался запланированного ритма во время соревнований. В то же время единогласное решение судей в финале, по его словам, показало необходимость совершенствовать стиль и базовые элементы.

Серебро Линя стало последней медалью тайваньской делегации на турнире. Команда завершила Игры с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами, заняв 19-е место в общем медальном зачете. Юношеские Олимпийские игры для спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет завершились в пятницу.

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