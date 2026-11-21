В Афганистане полиция нравов «Талибана», по данным Der Spiegel, ужесточает ограничения для медработников. Издание сообщает, что афганские врачи не должны оказывать женщинам помощь даже в неотложных случаях.

В материале, опубликованном 21 ноября 2026 года в 07:31, автор Сюзанна Кёльб описывает эти ограничения как всё более жёсткие. На фотографии к материалу изображена пациентка с сопровождающим рядом с врачом.

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Риски для медработников

Врач, которого издание называет доктором Ахмадом, больше не лечит женщин, в том числе собственных родственниц. По информации Der Spiegel, причиной является слишком высокий риск для медработников, оказывающих помощь пациенткам. В подписи к фотографии издание отмечает, что такие врачи рискуют арестом и насилием.

Подготовка акушерок

Отдельным ограничением является запрет на подготовку акушерок, о котором также сообщает Der Spiegel. Издание оценивает совокупность этих ограничений как угрозу медицинской катастрофы для женщин в Афганистане.

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