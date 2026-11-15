Талибан запретил радиостанциям Кандагара освещать крикет — The Hindu

Власти «Талибана» запретили радиостанциям в южном Кандагаре в Афганистане транслировать любой контент, связанный с крикетом. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на двух сотрудников местных радиостанций и источник в провинциальном Департаменте информации и культуры.

Запрет на комментарии и новости

14 ноября 2026 года Департамент информации и культуры сообщил радиостанциям, что любые материалы о крикете больше не разрешены. Сотрудник ведомства, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия разрешения общаться со СМИ, подтвердил запрет.

По его словам, ограничение касается не только спортивных комментариев, но и новостей о крикете и даже сообщений о победном результате. Причины такого решения он не назвал.

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Подтверждение местных вещателей

Руководитель одной из радиостанций в Кандагаре рассказал, что получил телефонный звонок от представителей Департамента информации и культуры с требованием больше не освещать крикет в эфире. Менеджер другой местной радиостанции также подтвердил получение аналогичного указания. Оба собеседника AFP говорили анонимно из соображений безопасности.

Крикет в стране

Кандагар является местом пребывания верховного лидера страны. Ранее власти «Талибана» демонстрировали поддержку крикета, в частности проводили матчи во время августовских мероприятий к годовщине возвращения к власти. Одновременно талибы запретили смешанные боевые искусства, хотя мужчинам и мальчикам разрешено играть в крикет.

Женщинам и девочкам в Афганистане запрещено посещать спортзалы и заниматься спортом в целом. Мужская сборная Афганистана по крикету сейчас проводит второй тестовый матч против Зимбабве в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты. Крикетный совет Афганистана не предоставил немедленного комментария относительно решения властей Кандагара.

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