В австралийском штате Тасмания с 15 ноября 2026 года по 14 февраля 2027 года закроют отдельные районы промышленного вылова лангустов и морских беспозвоночных. Ограничения ввел Департамент природных ресурсов и окружающей среды штата, чтобы снизить торговые риски, связанные с применением антибиотиков в лососевом хозяйстве, сообщает ABC News.

Какие районы закроют

В части Терапевтической зоны управления Южного канала запретят коммерческий вылов лангустов и установку ловушек для них. В Терапевтической зоне управления Северного канала коммерческим дайверам не разрешат добывать короткоиглых и длинноиглых морских ежей, а также морских улиток (барвинков).

В уведомлении для дайверов указано, что ограничения являются частью мер по снижению торговых рисков, связанных с использованием лечебных средств в аквакультуре. Ранее департамент представил план сохранения доступа дикого рыболовства к рынкам. Согласно ему, промысел возле садков с лососем, где применяются антибиотики, временно прекращается.

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Применение окситетрациклина

Закрытие связано с применением компанией Tassal антибиотика окситетрациклина на лососевых фермах в Грейт-Тейлорс-Бей и Мидс-Крик в нижней части канала Д'Антркасто. Компания вводит препарат инъекционно, а не вместе с лечебным кормом.

Представитель Tassal заявил, что местное временное ограничение должно защитить экспортный доступ в районе, на который приходится приблизительно 1,6% исторического годового вылова лангустов Тасмании. В компании также сообщили о мониторинге для скорейшего возобновления промысла. По словам представителя Tassal, органы здравоохранения подтвердили безопасность купания и любительского рыболовства.

Департамент подчеркнул, что решение является превентивной мерой для защиты доступа дикого рыболовства Тасмании к рынкам и не связано с угрозой безопасности пищевых продуктов. Salmon Tasmania, представляющая трех основных производителей лосося штата, отдельно подала заявку на экстренное разрешение на использование другого антибиотика — флорфеникола. Предыдущее разрешение на него отменили в марте после обнаружения вещества в диких морепродуктах на расстоянии более 10 километров.

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