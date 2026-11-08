В Таиланде вступили в силу новые правила, разрешающие продажу алкоголя в отдельных заведениях в пять главных буддийских праздников. Общий запрет на продажу спиртного в эти дни по всей стране сохраняется. Об этом сообщает Bangkok Post.

Какие заведения освобождены от запрета

Исключения распространяются на пассажирские зоны аэропортов, обслуживающих международные рейсы, лицензированные развлекательные заведения, официально зарегистрированные отели, а также площадки крупных национальных или международных мероприятий, определенные Министерством общественного здравоохранения.

Также алкоголь смогут продавать предприятия, работающие по образцу развлекательных заведений в определенных туристических районах. Такие районы должен официально определять министр общественного здравоохранения по рекомендации министра внутренних дел.

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Пять религиозных праздников

Ограничения действуют в день Макха Буча, день Висакха Буча, день Асалха Буча, в первый день буддийского поста и в день его окончания. Операторы заведений в туристических районах должны ввести проверки и другие меры для поддержания общественного порядка и безопасности, а также ограничивать доступ к алкоголю для детей и молодежи.

Положение опубликовали в Royal Gazette; оно заменило объявление Канцелярии премьер-министра, выпущенное в мае предыдущего года. Документ 9 октября подписал министр общественного здравоохранения Паттана Промпхат как председатель Комитета по контролю за алкогольными напитками, а в силу он вступил 7 ноября 2026 года.

В мае власти Таиланда уже пересматривали правила продажи и употребления алкоголя. Тогда комитет продлил разрешенное время продажи с 11:00 до полуночи и ввел исключения для международных терминалов аэропортов, отелей, развлекательных заведений и определенных площадок для мероприятий.

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