Главнокомандующий Королевскими ВВС Таиланда главный маршал авиации Сакесан Кантха проинформировал премьер-министра Анутина Чарнвиракула о намерении сразу приобрести восемь дополнительных истребителей Gripen E/F. Это должно заменить ранее запланированную закупку двумя отдельными партиями, сообщает AeroTime.

Кантха заявил об этом плане 25 ноября 2026 года в Бангкоке после пресс-конференции по случаю 90-летия Королевских ВВС Таиланда. По его словам, профильные комитеты должны представить правительству подробные бюджетные предложения.

Полная эскадрилья из 12 самолетов

Предложение предусматривает объединение второго и третьего этапов программы закупок. Вместе с четырьмя самолетами, которые Таиланд уже заказал, парк Gripen E/F должен вырасти до 12 машин — полной эскадрильи. По оценке командующего ВВС, приобретение оставшихся восьми истребителей одним заказом позволит избежать пробела в возможностях и упростить переговоры о промышленных компенсациях.

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Кантха оценил общую стоимость программы из 12 самолетов примерно в 60 млрд батов, или $1,77 млрд. Подготовку планируют начать в 2027 году, а финансирование запросить в 2028 финансовом году — тогда же должны завершить службу самолеты, которые заменят новые Gripen.

Первые самолеты и компенсационные меры

План также содержит 10 компенсационных мер. Командующий ВВС заявил, что их экономические выгоды для Таиланда могут превысить стоимость всей программы, однако подробностей не привел.

В августе 2025 года Таиланд заключил соглашение на первые четыре Gripen E/F: три одноместных Gripen E и один двухместный Gripen F. По данным Saab, стоимость этого заказа составила около 5,3 млрд шведских крон, или $552 млн, а поставки запланированы на 2025–2030 годы. Новые истребители должны заменить устаревшие F-16A/B в авиационном крыле №1 в Накхонратчасиме. Первые Gripen E/F ожидаются в Таиланде в 2029 году, а вся эскадрилья — к 2037 году при условии выделения средств.

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