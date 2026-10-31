Правительство Таиланда планирует ввести пилотный специальный режим для развлекательных заведений на улицах Каосан и Рамбуттри в Бангкоке. Инициатива должна улучшить соблюдение законодательства в ночных заведениях и предотвращать коррупцию среди государственных чиновников, сообщает Bangkok Post.

Проблема действующего зонирования

Министр при канцелярии премьер-министра Парадорн Приссананантакул, председательствовавший на встрече по проекту, заявил, что участники обсудили проблемы с применением указа о зонировании развлекательных заведений, принятого в 2002 году. По его словам, документ больше не соответствует современным условиям.

Согласно действующему указу, развлекательные заведения могут работать только в трех определенных зонах Бангкока: RCA, Патпонге и Ратчаде. Заведения за пределами этих районов не могут работать легально. Парадорн Приссананантакул отметил, что это ограничение не соответствует реалиям Бангкока как крупного туристического центра.

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Дальнейшие консультации

В качестве краткосрочного решения участники встречи согласились определить улицы Каосан и Рамбуттри пилотной зоной. В ходе обсуждения сосредоточились на трех вопросах: экономике, общественной безопасности и правовой определенности.

Комиссии по противодействию коррупции в государственном секторе поручили провести консультации с соответствующими ведомствами. В частности, они будут касаться возможного продления часов работы заведений и взаимодействия с Комитетом по контролю за алкогольными напитками. Следующую встречу для оценки прогресса планируют провести примерно через две недели. По данным опроса, в районах Каосан и Рамбуттри насчитывается более 30 развлекательных и подобных заведений.

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