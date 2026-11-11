Таиланд поднимет вопрос загрязнения мышьяком рек Кок, Сай и Руак во время переговоров с властями Мьянмы. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео должен обсудить это с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Нейпьидо, сообщил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул.

Как сообщает The Japan Times, тайские власти пока не установили источник последнего резкого роста уровня мышьяка. В то же время чиновники подозревают, что загрязнение может быть связано с добычей полезных ископаемых выше по течению в штате Шан в Мьянме. Экологические организации заявляли, что разработку в этом районе ведут китайские компании. Часть предполагаемых шахт расположена на территориях, которые правительство Мьянмы контролирует не полностью.

Сбой в водоснабжении

5 ноября из-за мутной воды в реке Сай возникли проблемы с очисткой питьевой воды на станции в Мэ Сай, провинция Чианграй на севере Таиланда: ее фильтры не справились с очисткой. Анализы показали 0,3 миллиграмма мышьяка на литр в неочищенной воде — это в 30 раз больше тайского норматива для поверхностных вод. Через два дня водоочистная станция возобновила полноценную работу.

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Загрязнение также представляет угрозу для сельского хозяйства. Фермеры в 39 деревнях используют воду из рек Сай и Руак для орошения около 60 500 раев, или примерно 24 тысяч акров, рисовых полей.

Мониторинг и роль Китая

Сихасак Пхуангкеткео, который также встретится с министром иностранных дел Мьянмы Тин Маун Све, заявил, что страны договорились создать рабочую группу по вопросам качества воды. Ее первое заседание ожидается в конце ноября. Таиланд планирует запросить разрешение на установку оборудования для мониторинга выше по течению на территории Мьянмы.

Оппозиционный депутат Пхаттарапонг Лилапхат призвал премьера Таиланда обратиться к Пекину за помощью в отслеживании поставок минералов, когда премьер Китая Ли Цян посетит Таиланд 13–14 ноября. По официальным данным, импорт сурьмяной руды в Таиланд вырос с 76 тонн в 2023 году до 42 217 тонн в 2024 году и 68 919 тонн в 2025 году.

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