Министр внутренних дел Таиланда лишил тайского гражданства главного раввина еврейской общины страны Йосефа Хаима Кантора, который возглавляет движение Хабад в королевстве. Как сообщает Jerusalem Post, официальным объяснением стало якобы использование Кантором американского паспорта при въезде в Австралию и выезде из нее. Таиландские власти расценили это как нарушение условий его натурализации.

56-летний Кантор живет в Таиланде с 1993 года. В 2013 году он получил гражданство страны после двух десятилетий общественной и религиозной деятельности. Он руководит шестью центрами Хабада, основал орган по сертификации кошерных продуктов в Бангкоке и помогал при ликвидации последствий цунами 2004 года, в частности искал пропавших людей и организовывал распределение продовольствия и медицинских товаров.

Усиление проверок

По данным издания, решение по Кантору приняли в ускоренном порядке. Он является гражданином США, вырос в Австралии и не имеет израильского паспорта. Представитель Хабада в Бангкоке Нехемия Вильгельм заявил, что в течение последнего года таиландские власти усилили контроль за иностранным бизнесом, использованием номинальных владельцев компаний и миграционными вопросами. По его словам, в последнее время особое внимание уделялось израильтянам и Хабаду.

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В апреле 2026 года на острове Ко-Пханган задержали трех израильтянок во время рейдов в двух учреждениях по уходу за детьми. Их заподозрили в работе без лицензий и нарушении трудового законодательства. В сентябре с еврейского кладбища, лицензия которого утратила силу, эксгумировали четыре тела, среди них — тела трех израильтян.

Протесты против израильской общины

На фоне проверок в Таиланде прошли антиизраильские и антисемитские протесты, в частности у посольства Израиля в Бангкоке и на Пхукете. Одним из организаторов акций был медиамагнат и политический активист Сондхи Лимтонгкул. Он требовал проверить деятельность Хабада и ограничить визиты израильтян в Таиланд одним 15-дневным пребыванием.

По информации Jerusalem Post, участники протестов демонстрировали антисемитские плакаты и выдвигали обвинения в отношении Хабада и израильтян. Из-за акций на Пхукете отменили традиционную вечернюю трапезу на Рош ха-Шана в местном центре Хабада. Посольство Израиля в Таиланде одновременно опубликовало рекомендации для туристов: соблюдать местные законы, не работать без разрешения, не нарушать визовый режим и уважать местные обычаи.

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