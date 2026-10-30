В Таиланде премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул подписал приказ о лишении тайского гражданства раввина Йосефа Хаима Кантора, руководителя Хабада в стране. Как сообщает Jerusalem Post, решение было принято на фоне проверок и рейдов в связанных с Хабадом учреждениях в Бангкоке.

Основание для лишения гражданства

Согласно приказу, подписанному 28 октября, Кантор после натурализации в Таиланде в 2013 году продолжал пользоваться американским гражданством. Расследование Министерства юстиции Таиланда установило, что он 16 раз использовал американское гражданство при въезде в Австралию и выезде из нее. В последний раз это произошло 26 января этого года.

Министерство внутренних дел Таиланда считает, что такие действия противоречили условиям, на которые Кантор согласился при подаче заявления на тайское гражданство. В документе содержится ссылка на статью 19(2) Закона о гражданстве Таиланда, касающуюся действий, которые могут угрожать национальной безопасности, экономике или обществу либо противоречить общественной морали.

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Проверки учреждений Хабада

В начале октября Департамент специальных расследований Таиланда, полиция, налоговые органы и другие государственные структуры провели обыски в нескольких учреждениях в Бангкоке. В частности, проверялись Фонд Хабада, офисы Gan Chabad, Еврейская ассоциация Таиланда и комплекс исторической синагоги Бейт-Элишева, где продолжаются ремонтные и реконструкционные работы.

Следователи изъяли документы, проверили регистрационные данные предприятий и, по сообщению издания, выявили иностранных работников без действительных разрешений. Они также изучали регистрацию более 60 компаний по одному адресу. Расследование касается подозрений в использовании тайских номинальных владельцев для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом и недвижимостью, а также источников финансирования и пожертвований.

В то же время приказ о лишении Кантора гражданства не содержит обвинений в причастности к предполагаемым финансовым нарушениям. Сам Кантор пока не обнародовал официальную реакцию. Ранее Хабад Таиланда заявлял, что сотрудничает со следствием и ему нечего скрывать.

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