Таиланд попросил Китай помочь приостановить как минимум на шесть месяцев работу шахт на северо-востоке Мьянмы. В Бангкоке стремятся остановить попадание мышьяка в трансграничные реки, которыми пользуются местные общины и фермеры. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на тайских чиновников.

Переговоры трёх стран

Таиланд озвучил запрос во время переговоров с Китаем и Мьянмой во вторник. По словам министра иностранных дел Таиланда Сихасака Фуангкеткеоу и министра науки и исследований Йодчанана Вонгсавата, Пекин привлекают к решению проблемы, поскольку некоторые шахты в штате Шан управляются китайскими компаниями, а значительная часть добываемых там минералов отправляется в Китай.

Тайские чиновники заявили, что представители трёх стран согласились: источником мышьяка в реках Кок и Сай в Таиланде является добывающая деятельность в штате Шан. Концентрация мышьяка местами достигала уровня, в 30 раз превышающего тайский стандарт безопасности, создавая угрозы для водоснабжения, сельскохозяйственных угодий и общин ниже по течению.

По словам Фуангкеткеоу, китайская сторона признала, что в районе работают частные китайские компании. Таиланд просит Пекин помочь установить, какие именно шахты действуют в регионе, и отследить происхождение добываемых там минералов.

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Китай не публиковал отдельного сообщения по итогам этих переговоров. Ранее в этом месяце Пекин заявил, что не знаком с конкретными обвинениями в отношении китайских компаний, однако обязывает свои фирмы соблюдать требования по защите окружающей среды и готов сотрудничать с Таиландом по вопросу загрязнения воды.

Контроль за химикатами и водой

Таиланд также планирует запретить экспорт и транзит химикатов, используемых для добычи редкоземельных элементов в Мьянме. Предложенные ограничения ещё проходят юридическую проверку. По данным Совета национальной безопасности Таиланда, от 70% до 80% химикатов, изучаемых в связи с добычей, поставляются из Таиланда в Мьянму.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Чайпруак Дуонгпрапат заявил, что к загрязнению также могут быть причастны незарегистрированные шахты и заброшенные объекты, где не убрали отходы. По его словам, дожди могут смывать загрязнители из районов добычи в почву и близлежащие водотоки.

Таиланд планирует установить четыре станции мониторинга воды на территории Мьянмы и ещё четыре на своей стороне границы, а также обустроить около 20 пунктов контроля вдоль пострадавших рек и притоков. С 2 декабря более 150 километров реки Кок планируют объявить зоной контроля загрязнения. Для почти 20 тысяч жителей провинции Чианграй готовят альтернативные источники водоснабжения.

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