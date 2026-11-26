Военно-морские силы Таиланда отменили тендер на строительство одного фрегата водоизмещением 4 тыс. тонн и его логистическое обеспечение. В результате южнокорейская судостроительная компания Hanwha Ocean утратила статус приоритетного претендента на контракт стоимостью около 16,73 млрд батов, или 491,5 млн долларов.

Как сообщает Korea Herald, уведомление об отмене тендера в среду опубликовали в электронной системе государственных закупок Таиланда. Проект возвращается на этап проведения конкурса, а контракт с Hanwha Ocean до отмены процедуры не подписали.

Ошибка в условиях закупки

Решение приняли после апелляции консорциума таиландских компаний. Апелляционный комитет при Министерстве финансов Таиланда поддержал жалобу и обязал флот начать процедуру заново, поскольку в тендерной документации не указали обязательную минимальную стоимость предыдущих судостроительных контрактов участников.

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Правила государственных закупок Таиланда предусматривают, что заказчик должен установить такой порог, который не может превышать половину бюджета проекта. Для тендера стоимостью примерно 17 млрд батов максимальный предел составил бы 8,5 млрд батов. В то же время флот требовал от участников опыта завершенного строительства фрегата, но не определил минимальную стоимость такого контракта.

Новый конкурс

Представитель ВМС Таиланда Чанин Сирияпай 18 ноября признал, что условия конкурса были неполными и не соответствовали требованиям регулирования. По данным таиландских СМИ, флот назначит новый комитет, перепишет условия тендера и объявит новый конкурс.

Ожидается, что Hanwha Ocean и другие участники предыдущего тендера смогут подать заявки повторно. В источнике также отмечается, что снова сможет принять участие южнокорейская HD Hyundai Heavy Industries. Hanwha Ocean заявила, что причиной отмены стали недостатки тендерных документов, а не действия компании. Судостроитель, ранее носивший название Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, поставил ВМС Таиланда фрегат Bhumibol Adulyadej в 2018 году.

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