Совет национальной безопасности Таиланда проведет в среду экстренное заседание, чтобы оценить готовность страны к возможным рискам из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bangkok Post.

Подготовка к различным сценариям

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности генерал Чайпруак Дунгпрапат заявил, что профильные ведомства уже начали подготовку. Он подчеркнул, что такие меры не свидетельствуют о неизбежности кризиса, а призваны обеспечить готовность государственных органов, планов реагирования и населения к событиям различного масштаба.

К обсуждению планируют привлечь представителей ведомств и ученых, которые следят за ситуацией. Заседание пройдет на фоне рекомендаций нескольких стран своим гражданам запастись продуктами питания и питьевой водой как минимум на 72 часа и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

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Эвакуация, энергетика и кибербезопасность

По словам Чайпруака Дунгпрапата, таиландские разведывательные службы отслеживают передвижение военных сил и дипломатические контакты соответствующих стран. Это происходит после сообщений иностранных СМИ о возможной новой военной операции США против Ирана. Таиланд готов эвакуировать своих граждан из районов, которые могут пострадать, если ситуация ухудшится.

Министерства иностранных дел и обороны уже координируют подготовку и проводят ежедневные консультации. Власти также разработали планы альтернативного энергоснабжения, которые могут уточняться в зависимости от дальнейшего развития событий. Эскалация между США и Ираном, по оценке генсека Совета нацбезопасности, неизбежно повлияет на энергоснабжение и может иметь более широкие экономические последствия.

Отдельно правительство готовится к риску кибератак: этим занимаются Совет национальной безопасности и Министерство цифровой экономики и общества. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул призвал население сохранять бдительность, но не паниковать, отметив, что Таиланд обеспечен продовольствием и подготовлен к возможным перебоям. Министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу призвал граждан Таиланда в странах, где жителям рекомендовали создать запасы, следовать сообщениям и указаниям местных властей.

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