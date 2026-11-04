Таиланд заявил, что Китай должен подать официальный запрос на экстрадицию, если хочет добиться возвращения двух уйгурских мужчин, которых более десяти лет удерживают в стране. Об этом сообщает The Hindu.

Глава Совета национальной безопасности Таиланда Чайпруак Дуонгпрапат заявил, что решение об их депортации не будет принимать его ведомство. Дело рассмотрит суд, а мужчины будут иметь возможность защищаться. Если суд поддержит их позицию, их могут направить в другую страну для переселения. В случае решения не в их пользу мужчин экстрадируют в соответствии с договором, отметил чиновник.

Опасения по поводу возвращения в Китай

Правозащитники и некоторые тайские политики выражали обеспокоенность тем, что двух уйгуров могут вскоре вернуть в Китай, где, по их опасениям, им может угрожать жестокое обращение или пытки. В конце октября мужчин освободили из тюрьмы, однако сейчас они находятся в иммиграционном центре содержания под стражей Суан-Плу в Бангкоке.

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Мужчинам 26 и 35 лет. На прошлой неделе они передали письма, в которых просили не отправлять их в Китай. Один из них написал, что они боятся возвращения в Китай и не являются террористами. Китай ранее настаивал на возвращении группы примерно из 300 уйгуров, задержанных тайскими властями в 2014 году по пути к границе Таиланда и Малайзии, называя их террористами.

История задержанной группы

Двое мужчин входили в группу из более чем 300 уйгуров, которые покидали Китай и были задержаны в Таиланде в 2014 году. Таиланд отправил в Турцию преимущественно женщин и детей из этой группы, а в 2015 году депортировал в Китай 109 человек, остававшихся под стражей. Это вызвало международное возмущение, а посольство Таиланда в Турции было разгромлено во время протеста.

В феврале 2025 года Таиланд вернул в Китай 40 уйгурских мужчин, несмотря на призывы тайских депутатов и должностных лиц ООН не осуществлять депортацию. Представительница оппозиционной Народной партии Сасинан Тамнитинан заявила, что Таиланд обязан согласно внутреннему и международному праву не возвращать людей в страну, где им могут угрожать пытки или бесчеловечное обращение.

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