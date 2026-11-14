На саммите АСЕАН в Маниле, Филиппины, 15–17 ноября лидеры стран объединения пересмотрят решение о недопуске политического руководства Мьянмы к встречам высокого уровня. Таиланд предлагает в качестве следующего шага разрешить министру иностранных дел Мьянмы участвовать во встречах глав МИД АСЕАН.

Об этом после визита в Мьянму заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу. Он сказал, что прямые контакты с чиновниками Мьянмы позволили бы доносить до них позицию АСЕАН, при этом окончательное решение должны принять министры иностранных дел стран блока. The Japan Times отмечает, что Пхуангкеткеоу надеется на решение по участию Мьянмы не позднее председательства Таиланда в АСЕАН в 2028 году.

Ограничения после переворота

Политическое руководство Мьянмы не допускают к саммитам АСЕАН и встречам министров иностранных дел из-за невыполнения Пятипунктового консенсуса. Этот мирный план предусматривает прекращение насилия, инклюзивный диалог, гуманитарную помощь и посредничество спецпосланника, который может встречаться со всеми сторонами.

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В Мьянме продолжается вооруженный конфликт после военного переворота 2021 года, когда тогдашний главнокомандующий Мин Аун Хлайн отстранил избранное правительство. По данным издания, боевые действия унесли более 100 тысяч жизней, а миллионы людей остаются перемещенными. Лидер гражданского правительства Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента переворота; в апреле ее перевели под домашний арест.

Разные подходы внутри блока

После выборов в Мьянме в декабре и январе, на которых убедительно победила поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, Лаос, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа и Малайзия принимали Мина Аун Хлайна с официальными визитами. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в октябре пообещал работать над возвращением Мьянмы в АСЕАН.

В то же время Human Rights Watch призвала объединение сохранить ограничения и усилить давление на военное руководство Мьянмы. Председатель Сингапурского института международных отношений Саймон Тей подчеркнул, что двусторонние контакты отдельных государств не меняют политику АСЕАН без совместного решения всех членов. Он предложил связывать политическое признание с регулярным доступом к Аун Сан Су Чжи, снижением уровня насилия и гуманитарной помощью.

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