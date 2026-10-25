В Таиланде на внутренних рейсах зарегистрированный багаж могут досматривать без присутствия его владельца. Новые правила, вступившие в силу 16 октября, также распространяются на международные рейсы, начинающиеся в стране, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

Правила для рейсов из Таиланда

Согласно разъяснению CAAT, проверка касается пассажиров, вылетающих из Таиланда, независимо от того, является ли их рейс внутренним или международным. На пассажиров, прибывающих в страну, норма не распространяется, поскольку их багаж должен проверять аэропорт, в котором они сели в самолет.

Правила дают сотрудникам аэропорта право открыть любой чемодан без присутствия владельца, если при сканировании перед погрузкой на борт возникло подозрение, что в нем могут находиться предметы, запрещенные к перевозке в зарегистрированном багаже.

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Жалоба пассажира

Разъяснение обнародовали после жалобы пассажира внутреннего рейса, который обнаружил, что его чемодан открывали без него. CAAT подтвердило этот случай: сотрудники аэропорта нашли в багаже электронное устройство, работающее от батареи.

Для досмотра сотрудники срезали застежку-молнию, поскольку чемодан не имел замка, одобренного TSA. Такие замки можно открыть, досмотреть чемодан и снова запереть универсальным ключом без повреждения замка. После проверки внутри чемодана оставили уведомление о досмотре.

CAAT посоветовало пассажирам фотографировать упакованный багаж до и после закрытия чемодана. Такие снимки могут служить доказательством, если во время досмотра вещи будут утеряны или повреждены.

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