Таиландский Kasikornbank в прошлом году ввел программу добровольного досрочного выхода на пенсию для сотрудников в возрасте от 45 до 59 лет. Инициатива под названием «45 — это новые 60» является частью плана третьего по величине банка Таиланда по повышению производительности и использованию искусственного интеллекта.

Участники программы получают стандартную компенсацию при выходе на пенсию, а также дополнительную выплату в размере до годовой зарплаты. Как сообщает Fortune, программой воспользовались многие сотрудники. По словам генерального директора Каттии Индаравиджаи, расходы банка на персонал в этом году существенно сократились.

Программа для сотрудников

Индаравиджая отметила, что пакет предназначен, в частности, для сотрудников, которые осознают приход новых технологий, но не могут переквалифицироваться или чувствуют себя некомфортно из-за изменений. Банк стремится снижать расходы, поскольку, по словам его руководительницы, в нынешней экономической ситуации недостаточно сосредотачиваться только на наращивании доходов.

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В 2025 году Kasikornbank дополнил свою стратегию «3+1» компонентом производительности. Одним из ключевых направлений стал ИИ: банк запустил проект операционного справочника на основе искусственного интеллекта для сотрудников кол-центров и отделений. Система должна обрабатывать тысячи страниц инструкций, чтобы подсказывать сотрудникам, какую информацию предоставлять клиентам и какие документы им понадобятся.

Осторожное внедрение ИИ

Kasikornbank создал отдельную технологическую структуру Kasikorn Business-Technology Group в 2016 году. Она отвечает за цифровую инфраструктуру банка и ускорение инноваций. В частности, приложение K PLUS, запущенное в 2018 году, сейчас насчитывает более 24 млн пользователей и занимает около 30% рынка цифровых платежей и мобильного банкинга в Таиланде.

В то же время руководительница банка заявила, что Kasikornbank не стремится быть среди первых во внедрении каждой технологии ИИ. Банк следит за новыми разработками и тестирует их в небольшом масштабе, предпочитая изучать опыт глобальных технологических лидеров перед более широким запуском решений.

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