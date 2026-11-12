В Таиланде председатель Thailand Watch Foundation Пантеп Пуапонгпан подал жалобу на адвоката Ситтру Биабунгкерда из-за его заявления в полицию по поводу закупки дронов для военных во время тайско-камбоджийского конфликта. Пуапонгпан утверждает, что адвокат сделал ложное заявление и обвинил организацию в мошенничестве, отмывании средств и компьютерных преступлениях, сообщает Bangkok Post.

Документы по закупке

Пуапонгпан вместе с юристом фонда Ачарой Сангкео передал следователям Отдела по борьбе с экономическими преступлениями документы по проекту закупки беспилотников. В частности, речь шла о материалах, которые, по позиции фонда, объясняют кампанию по сбору пожертвований на приобретение дронов.

Председатель фонда выразил уверенность, что предоставленные доказательства подтвердят невиновность организации и поддержат его жалобу против Биабунгкерда. Он также опроверг утверждения адвоката о низком качестве беспилотников и использовании ПВХ-труб, заявив, что спецификация предусматривала углеродное волокно, а ПВХ не применялся.

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По словам Пуапонгпана, изготовление и закупка соответствовали лицензионным требованиям и стандартам Министерства обороны Таиланда. Он также заявил, что дроны прошли исследования, испытания и практическую подготовку перед использованием в миссиях, а также могли противодействовать радиочастотному глушению со стороны Камбоджи.

Позиция фонда по поводу пожертвований

Пуапонгпан также отверг утверждения об использовании пожертвований для ежемесячной оплаты труда адвокатов в размере 100 тысяч батов. По его словам, средства для юридической команды хранятся на отдельном счете и не связаны со сбором пожертвований на дроны.

Он отметил, что с момента основания фонд сотрудничает с юридической фирмой Arun Amarin, которая оказывает помощь в общественно значимых делах. По данным издания, 10 ноября Биабунгкерд подал жалобы на три фонда, среди которых Thailand Watch Foundation, обвинив их в мошенничестве и связанных правонарушениях.

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