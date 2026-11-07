В Нигерии Transmission Company of Nigeria (TCN) заявила, что перебои с электроснабжением на части фидеров категории A стали следствием сокращения генерации, а не неисправностей её сети передачи. Компания отвергла объяснение распределительной компании Ikeja Electric о том, что причиной отключений была нестабильность национальной сети, сообщает Premium Times Nigeria.

Ikeja Electric опубликовала три уведомления о перебоях, зафиксированных 2–5 ноября, и принесла извинения клиентам на указанных фидерах категории A за несоблюдение минимального стандарта снабжения в 20 часов в сутки. Среди районов, затронутых отключениями, названы Огба, Икеджа GRA, Мэриленд, Опеби, Огуду, Алауса, Илупеджу и Гбагада.

Позиция TCN

TCN сослалась на статью 67 Закона об электроэнергетике 2023 года, согласно которой установление первопричин сбоев, дефицита генерации и перебоев в национальной сети относится к компетенции Nigerian Independent System Operator (NISO). В компании заявили, что NISO не связывал отключения, о которых сообщала Ikeja Electric, с работой TCN.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным TCN, 5 ноября NISO объяснил спад генерации ограничениями поставок газа для тепловых электростанций и снижением выработки гидроэлектростанций из-за меньшего притока воды в водохранилища. Это сократило объём электроэнергии, доступной распределительным компаниям, и привело к сокращению часов снабжения и ограничениям нагрузки. TCN отметила, что может передавать только электроэнергию, которая была произведена и доступна для передачи.

Данные о перебоях в снабжении

TCN привела данные о перебоях в снабжении 1 и 2 ноября. По её оценке, 68% ограничений нагрузки в этот период были связаны с низкой генерацией и мерами по регулированию частоты в национальной сети. Ещё 26% компания связала с возможным несоблюдением Ikeja Electric распределения нагрузки, определённого NISO, а также с неисправностями и техническими работами в сети распределительной компании. Оставшиеся 6% TCN отнесла к плановым работам, коммутационным операциям и ограничениям линий электропередачи.

Компания также рассмотрела 46 перебоев на фидерах 33 кВ, упомянутых в уведомлениях Ikeja Electric. Из них 29 TCN объяснила ограничениями из-за низкой генерации, 14 — вопросами, связанными с Ikeja Electric, а ещё три — плановым обслуживанием линии Огба—Алимошо 1 ноября. В качестве примера TCN привела фидер Rack Centre, который, по её утверждению, 2 ноября отключили из-за повреждения кабеля в сети Ikeja Electric; ремонт выполнила бригада распределительной компании.

Читай нас в