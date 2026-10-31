Австралийская Upstage Theatre Company в Пакенхеме, на юго-востоке Мельбурна, осталась с более чем 150 пустыми местами на дневном показе мюзикла Jesus Christ Superstar. Неизвестный человек, представившийся представителем мельбурнской церкви, забронировал 157 билетов — все места, которые на тот момент оставались, — но не оплатил счет.

Сооснователь некоммерческой театральной компании Скотт Хили рассказал ABC News, что первоначальная переписка с предполагаемыми представителями церкви выглядела убедительно: они быстро отвечали и предоставляли информацию. Хили проверил название церкви в интернете, заблокировал места и даже открыл дополнительное пространство для зрителей.

Счет так и не оплатили

Когда дата спектакля приблизилась, а выставленный счет оставался неоплаченным, Хили связался с заказчиком. Ему ответили, что оплатой займется священник. После дальнейших попыток связаться с клиентом он позвонил непосредственно в церковь, где ему сообщили, что ничего не знают о таком заказе.

Компания сняла бронирование, однако продать билеты на конкретный показ уже не успела. По оценке театра, он недополучил около $7 500. Участники актерского состава, ожидавшие полного зала, также были разочарованы.

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Обращение в полицию и сбор средств

Хили сообщил о случае полиции и рассматривает возможность сбора средств, чтобы покрыть дефицит финансирования и около $8 000 задолженности перед людьми, задействованными в постановке. По его словам, театр, который он основал вместе с мужем два года назад, может прекратить работу, если не сможет собрать необходимые средства.

Полиция штата Виктория подтвердила получение сообщения о мошенническом бронировании. Правоохранители заявили, что отправитель не получил имущество или финансовую выгоду, поэтому случай не соответствует юридическим критериям уголовного обмана. В то же время полиция призвала общественные и некоммерческие организации пересмотреть правила бронирования билетов.

Хили предупредил о ситуации другие местные театральные коллективы, а Victorian Drama League распространила это предупреждение среди своих участников. Президент лиги Сьюзен Рандл отметила, что любительские театры уже сталкиваются с высокой стоимостью аренды муниципальных площадок и комиссиями за обработку билетов.

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