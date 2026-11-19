Певица Тейлор Свифт впервые за 13 лет выступила на церемонии Country Music Association. Она исполнила композицию I Knew It, I Knew You, написанную для Toy Story 5, а также песню Our Song, сообщает Rolling Stone.

Выступление с Китом Урбаном

Перед выходом на сцену Свифт появилась за кулисами в блестящем мини-платье и ковбойской шляпе. Билл «Whispering Bill» Андерсон передал ей акустическую гитару, после чего артистка вышла на сцену с группой. Среди музыкантов был Кит Урбан.

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Во время выступления Свифт перешла к исполнению Our Song. Это было ее первое выступление с этой композицией за три года и лишь пятое за 13 лет. Последний раз певица выступала на церемонии CMA в 2013 году, когда исполнила акустическую версию Red вместе с Винсом Гиллом, Элисон Краусс и другими артистами.

Номинация на CMA

I Knew It, I Knew You претендовала на награду в категории «Сингл года», однако победу одержала Элла Лэнгли с песней Choosin’ Texas. Для Свифт это была первая номинация CMA с 2022 года: тогда ее номинировали в категории «Видео года» за совместную с Крисом Стэплтоном работу I Bet You Think About Me.

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