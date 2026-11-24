Техасская аптека Greenwich Rx отозвала в США лекарства с семаглутидом — The Hill
Техасская аптека Greenwich Rx добровольно отозвала в США отдельные партии изготовленных по рецепту препаратов, которые должны были быть стерильными. Среди них есть инъекции семаглутида — препараты группы GLP-1. Отзыв касается продукции, отпускавшейся по всей стране с 10 августа по 21 сентября 2026 года, сообщает The Hill.
Проверка после инспекции FDA
По данным Greenwich Rx, решение об отзыве приняли после инспекции Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и оценки препаратов аптекой. Это вызвало опасения относительно возможного отсутствия гарантий их стерильности.
В аптеке предупредили, что использование препарата, который должен был быть стерильным, но таковым не является, может вызвать серьезные инфекции, в том числе опасные для жизни. На момент сообщения Greenwich Rx не получала данных о нежелательных явлениях, связанных с отзывом.
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Кому следует проверить препараты
Greenwich Rx рассылает уведомления клиентам по почте. Часть препаратов аптека также производила для другой аптеки — Clover Rx. Ее клиентам посоветовали проверить список отозванной продукции, даже если они не получили отдельного уведомления.
В сообщении об отзыве не указаны названия брендов. Потребителям и клиникам, у которых есть такие препараты, советуют немедленно прекратить их использование и утилизировать их. Для проверки необходимо сверить полный список продукции Greenwich Rx, номера партий и сроки годности.