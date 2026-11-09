Муниципалитет Тель-Авива в Израиле планирует с первого квартала 2027 года ввести штрафы за необоснованное использование автомобильного клаксона. Для контроля город установит систему, которая будет фиксировать сигналение, определять автомобиль, из которого подали сигнал, и передавать данные муниципальному инспектору, сообщает Jerusalem Post.

Микрофоны и камеры в 11 локациях

На первом этапе систему разместят в 11 точках города, в частности на перекрестке улиц Бограшова и Черниховского и в районе площади Рабина. Локации определили совместно с городским органом по охране окружающей среды, учитывая пешеходный поток, центральное расположение, число жителей, важные транспортные маршруты и жалобы горожан.

Комплекс микрофонов будет обнаруживать звук клаксона и определять его источник. После этого видеокамера с помощью звуковой карты будет идентифицировать транспортное средство. Инспектор проверит обстоятельства инцидента и примет решение о наложении штрафа. Штраф будут выписывать зарегистрированному владельцу автомобиля в соответствии с данными Министерства транспорта.

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Размер штрафов

Для владельцев частных автомобилей первое нарушение будет стоить 250 шекелей, повторное — 500 шекелей. Владельцам корпоративных автомобилей грозит штраф в размере 500 шекелей за первое нарушение и 1000 шекелей за повторное.

Заместительница мэра по вопросам транспорта и безопасности дорожного движения Мейталь Лехави заявила, что клаксон является средством безопасности, а не способом выражать эмоции, и что пробки не являются чрезвычайной ситуацией. По ее словам, проект начали около десяти лет назад, однако реализовать его стало возможно лишь после развития соответствующих технологий.

Подобные системы уже действуют в других израильских городах. В Петах-Тикве акустическая камера помогла выписать около 500 штрафов по 245 шекелей каждый. Ограничения на необоснованное сигналение также контролируют в Кирьят-Оно и Нетании, а Рамат-Ган объявил о намерении установить шесть камер на крупных перекрестках.

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