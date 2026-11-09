С начала 2026 года телефонные мошенники выманили у жителей Латвии более 17 млн евро. Количество случаев мошенничества не снижается: злоумышленники чаще всего выдают себя за сотрудников банков, Государственного агентства социального страхования, Дирекции безопасности дорожного движения, курьерских служб или Налоговой службы, сообщает LSM English.

Статистика полиции

По словам представительницы Государственной полиции Латвии Элины Приедите, жертвами таких схем чаще становятся пожилые люди, однако в ловушку мошенников попадают люди разного возраста и национальностей. В период с 1 по 27 октября полиция зарегистрировала 311 случаев мошенничества: 118 пострадавших потеряли в общей сложности около 1,935 млн евро.

Полиция призвала не сообщать посторонним данные для входа в интернет-банкинг, коды Smart-ID и PIN-коды, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать неизвестные вложения. Гражданам также советуют не переводить деньги по указанию незнакомцев и самостоятельно связываться с учреждением или компанией по официальным контактам. При подозрении на мошенничество следует немедленно обратиться в банк и сообщить в полицию.

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Защита от поддельных сообщений

Мобильный оператор Bite Latvija запустил пилотный проект, в рамках которого организации могут бесплатно ограничить использование названий своих отправителей в SMS-сети оператора. В проекте уже участвуют Дирекция безопасности дорожного движения, INDEXO Banka, SEB banka и Swedbank. Компания формирует перечень защищенных имен отправителей, чтобы мошенники не могли их использовать.

Эксперт латвийской организации реагирования на киберинциденты CERT.lv Арминс Палмс также сообщил о бесплатном DNS-файрволе, который блокирует доступ к известным мошенническим сайтам. Инструмент доступен на компьютерах и мобильных устройствах и, по его словам, может блокировать выявленные номера, с которых звонят мошенники. Палмс подчеркнул, что злоумышленники обычно торопят жертву, тогда как официальные учреждения не будут требовать выполнить действие в течение нескольких минут.

В 2025 году жители и бизнес Латвии потеряли из-за телефонного, инвестиционного и других видов мошенничества 16 млн евро, а в 2024 году — 23,7 млн евро.

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