Космический телескоп Джеймс Уэбб подробно исследовал далекую компактную галактику AMORE6, газ в которой содержит лишь 0,076% от содержания кислорода на Солнце. Такой показатель может свидетельствовать о среде, близкой к условиям формирования первых звезд во Вселенной, сообщает ScienceAlert.

AMORE6 наблюдают такой, какой она была примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва, или около 12,8 млрд лет назад. Галактика слишком тусклая для такого анализа без гравитационного линзирования: скопление галактик Пандоры искривляет пространство-время и усиливает ее изображение. По расчетам исследователей, эффективный радиус AMORE6 составляет лишь 117 световых лет.

Спектральные признаки

Во время первых наблюдений, о которых сообщалось в 2025 году, астрономы зафиксировали излучение ионизированного водорода, однако не обнаружили характерного сигнала кислорода. Тогда содержание кислорода в газе оценили менее чем в 0,19% от солнечного.

Для нового исследования команда под руководством Такахиро Моришиты из Университета Тохоку наблюдала AMORE6 с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec телескопа Джеймс Уэбб в общей сложности в течение 45,2 часа. Данные позволили обнаружить слабые спектральные сигналы кислорода и углерода, а также две эмиссионные линии гелия от атомов, потерявших оба электрона.

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Возможное объяснение

Для двойной ионизации гелия необходимо очень энергетическое излучение, которое обычные звездные популяции, по оценке исследователей, не производят в достаточном количестве. Сила гелиевого излучения согласуется с прогнозами для популяции звезд, сформировавшейся из первичного газа.

Одним из возможных объяснений являются звезды III популяции — пока не подтвержденное первое поколение звезд, которое могло формироваться из первичного вещества без более тяжелых элементов. В то же время авторы работы не исключают другой вариант: источником жесткого излучения может быть черная дыра, поглощающая вещество. По их расчетам, ее масса могла бы составлять от 1 тыс. до 10 тыс. масс Солнца.

Наличие кислорода и углерода также не исключает сценарий с первыми звездами: массивные звезды III популяции могли синтезировать и высвободить эти элементы за несколько миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на arXiv, поэтому они требуют дальнейшей проверки.

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