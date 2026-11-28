Международная группа астрономов с помощью космического телескопа James Webb исследовала сверхтусклую галактику LAP1-B, существовавшую примерно 13 миллиардов лет назад — через 800 миллионов лет после Большого взрыва. В ее газе обнаружили содержание кислорода на уровне около 1/240 солнечного, или 0,42%. Это делает LAP1-B наиболее химически примитивной среди известных галактик, где формируются звезды, сообщает ScienceDaily.

Наблюдения через гравитационную линзу

Команда под руководством доцента Университета Канадзавы Кимихико Накадзимы наблюдала объект более 30 часов методом спектроскопии. Свет LAP1-B был усилен примерно в 100 раз массивным скоплением галактик на переднем плане. Такой эффект называют гравитационным линзированием: гравитация крупного объекта искривляет и увеличивает свет от более удаленного источника.

Данные определили красное смещение галактики на уровне 6,625 ± 0,001. Спектральный анализ позволил измерить количество химических элементов в ее газе. Чрезвычайно низкая концентрация кислорода свидетельствует о том, что галактика подверглась очень незначительному химическому обогащению продуктами формирования, эволюции и гибели предыдущих поколений звезд.

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Возможный след первых звезд

Исследователи также зафиксировали необычно высокое соотношение углерода к кислороду и интенсивное ионизирующее излучение. По их мнению, эти признаки согласуются с теоретическими прогнозами для звезд, образовавшихся из газа почти без тяжелых элементов. Такие звезды первого поколения, известные как звезды населения III, должны были сформироваться из водорода и гелия, преобладавших в ранней Вселенной.

Звездную массу LAP1-B оценили менее чем в 3 300 масс Солнца, поскольку астрономам не удалось обнаружить непрерывное свечение ее звезд. В то же время движение газа указывает, что общая гравитационная масса объекта больше суммарной массы звезд и газа. Это означает, что галактика, вероятно, находится в большом гало темной материи.

Связь со сверхтусклыми карликовыми галактиками

Сочетание малой звездной массы, доминирования темной материи и примитивного химического состава делает LAP1-B похожей на вероятного предка сверхтусклых карликовых галактик вблизи Млечного Пути. Такие системы содержат мало звезд и считаются космическими ископаемыми остатками ранних этапов формирования галактик. Команда планирует продолжить поиск еще более примитивных объектов с помощью James Webb.

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