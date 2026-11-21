Рентгеновский спектрометр MIXS, направляющийся к Меркурию на борту европейско-японской миссии BepiColombo, после восьми лет в космосе впервые провёл астрономические наблюдения. Прибор зафиксировал рентгеновское излучение Крабовидной туманности, расположенной примерно в 6 500 световых годах от Земли, сообщает ScienceDaily.

MIXS преодолел вместе с космическим аппаратом около 10 млрд километров. До сентября инструмент не мог смотреть непосредственно в космос, поскольку его обзор закрывал транспортный модуль Mercury Transfer Module. Возможность калибровки появилась после отделения этого модуля от двух научных орбитальных аппаратов — Mercury Planetary Orbiter и Mio.

Проверка на Крабовидной туманности

Для первого теста команда выбрала Крабовидную туманность — хорошо изученный остаток взрыва звезды с мощным и предсказуемым рентгеновским сигналом. Основная серия наблюдений состоялась 11–12 сентября: в течение 39 часов аппарат 55 раз менял ориентацию, чтобы собрать данные.

Учёные сравнили результаты с наземными испытаниями, проведёнными в 2015 году. По их данным, угловое разрешение MIXS, то есть способность различать мелкие детали изображения, оказалось несколько лучше, чем во время лабораторных испытаний.

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Команда также не выявила на изображениях влияния нежелательного видимого света. Эффекты галактических космических лучей, которые фиксировали ещё во время полёта, учёные могут отфильтровать при обработке данных. Детектор не имеет признаков радиационного повреждения после восьми лет в космосе.

В то же время специалисты наблюдают самофлуоресценцию инструмента, когда Солнце освещает его оптику. По оценке команды, это не должно повлиять на наблюдения освещённой Солнцем поверхности Меркурия. Отдельные эффекты ещё изучают, а инструмент планируют оптимизировать во время ввода в эксплуатацию возле планеты.

Поиск химических элементов на Меркурии

MIXS установлен на орбитальном аппарате Mercury Planetary Orbiter. Он должен создать глобальную карту элементов на поверхности Меркурия, анализируя флуоресцентное рентгеновское излучение пород. Когда солнечные рентгеновские лучи попадают на поверхность планеты, её атомы испускают сигналы, характерные для разных элементов.

Данные MIXS будет дополнять прибор SIXS, измеряющий солнечное излучение и частицы, достигающие Меркурия. Ожидается, что 21 ноября BepiColombo выйдет на орбиту Меркурия. Два научных орбитальных аппарата планируют разделить 9–10 декабря, а основная научная фаза миссии должна начаться в апреле 2027 года.

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