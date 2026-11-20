Испанский теннисист Карлос Алькарас 20 ноября обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:4, 6:1 в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP в итальянском Турине. Благодаря третьей победе в трех матчах группы Ивана Лендла он вышел в полуфинал без поражений, сообщает Channel NewsAsia.

Победа за 65 минут

Алькарас сделал брейк уже в первом гейме и повел 2:0. Во втором сете он также вышел вперед 2:0 благодаря брейку, а затем еще раз взял подачу соперника, увеличив преимущество до 4:1. Матч продолжался 65 минут. Испанец выполнил 29 виннеров, тогда как Коболли — девять.

Коболли еще до начала встречи потерял шансы на выход из группы. Алькарас ранее гарантировал себе место в полуфинале, одержав победы над американцем Фрэнсисом Тиафо и россиянином Даниилом Медведевым.

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Состояние здоровья Алькараса

Перед матчем возникли опасения по поводу состояния задней поверхности левого бедра Алькараса: после победы над Медведевым в среду он покинул корт с тугой повязкой на левой ноге. В четверг теннисист прошел МРТ, а испанские СМИ сообщили, что обследование не выявило серьезной травмы. В тот же день он отменил тренировку, а в пятницу перенес запланированную разминку.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Беном Шелтоном. Испанец стремится впервые выиграть Итоговый турнир ATP. В конце года он вернулся на корт после более чем четырехмесячного перерыва из-за травмы запястья, полученной на турнире ATP 500 в Барселоне, и после этого выиграл соревнования в Токио, Вене и Париже.

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