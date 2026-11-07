Теннисист Карлос Алькарас победил Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Париже и лишил американца шанса получить последнюю путёвку на итоговый турнир ATP Finals в Турине. Матч во Франции завершился со счётом 6:7 (10:12), 7:5, 6:3 в пользу испанца.

Два нереализованных матчбола

Фриц выиграл первый сет на тай-брейке и во второй партии повёл 5:3 после брейка. Американец дважды был в шаге от победы: сначала на подаче Алькараса при счёте 5:3, а затем на собственной подаче при 5:4. Однако Алькарас отыгрался, выиграл второй сет и довёл матч до победы в третьей партии.

В случае выхода в полуфинал Фриц обошёл бы Рафаэля Ходара в борьбе за участие в итоговом турнире сезона. Поражение также не позволило 29-летнему американцу во второй раз в восьми матчах обыграть Алькараса. Предыдущую победу над испанцем он одержал на Кубке Лейвера 2025 года.

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Состав участников турнира в Турине

Как сообщает Sky Sports, Алькарас и Ходар сыграют на ATP Finals, который пройдёт в Турине с 15 по 22 ноября. Ранее квалификацию также обеспечили Александр Зверев, Бен Шелтон, Даниил Медведев, Артюр Фис, Флавио Коболли и Фрэнсис Тиафо.

В тот же день Бен Шелтон победил Томми Пола со счётом 6:4, 4:6, 6:3, завершив шансы соотечественника на попадание в ATP Finals и гарантировав участие в турнире Тиафо. В полуфинале парижского «Мастерса» Алькарас встретится с победителем матча Каспер Рууд — Нуну Боржеш, а Шелтон сыграет против Люки Ван Аша.

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