Испанский теннисист Карлос Алькарас в Турине, Италия, обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:2, 6:4 в матче группового этапа итогового турнира ATP. Третья ракетка мира приблизился к выходу в полуфинал соревнований.

Преимущество в двух сетах

Как сообщает Channel NewsAsia, Алькарас дважды сделал брейк в первом сете, который выиграл 6:2. В начале второй партии испанец вновь взял подачу соперника и сохранил преимущество до завершения матча. Медведев, выигравший итоговый турнир ATP шесть лет назад, не смог ответить на мощную игру соперника.

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Серия побед и состояние здоровья

Для 23-летнего Алькараса эта победа стала 11-й подряд. Перед турниром в Турине он завоевал титулы в Вене и Париже, а всего выиграл три титула после возвращения в тур на US Open, где возобновил выступления после четырехмесячного перерыва из-за травмы запястья.

Во время матча Алькарас взял медицинскую паузу, чтобы забинтовать левое бедро, однако это не повлияло на ход игры. Он завершил встречу, когда Медведев отправил мяч в сетку на приеме. Гарантировала ли эта победа Алькарасу досрочный выход в полуфинал, должно было определиться после другого матча группы между Флавио Коболли и Фрэнсисом Тиафо.

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