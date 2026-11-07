Испанский теннисист Карлос Алькарас в Нантере, Франция, победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышел в финал Paris Masters. В решающем матче он сыграет против американца Бена Шелтона, который во втором полуфинале обыграл француза Люку ван Аша — 5:7, 6:3, 6:4, сообщает Channel NewsAsia.

Победа Алькараса над Руудом

В первом сете Алькарас реализовал третью возможность на брейк и повел 4:3, после чего завершил партию эйсом. Во втором сете Рууд ошибся на форхэнде, позволив сопернику подавать на матч. 23-летний испанец воспользовался возможностью и оформил победу еще одним эйсом.

В четвертьфинале Алькарас отыграл два матчбола. Он стал первым испанцем, добравшимся до финала Paris Masters после Давида Феррера в 2013 году. Алькарас также вышел в финалы на семи из девяти турниров серии ATP Masters 1000 в календаре.

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Шелтон отыгрался после проигранного сета

Бен Шелтон уступил Люке ван Ашу в первом сете, допустив 17 невынужденных ошибок. Однако во второй партии американец изменил ход игры: заставил 22-летнего француза чаще ошибаться в затяжных розыгрышах, сделал брейк и повел 4:2.

В третьем сете ван Аш повел 3:1 с брейком, однако Шелтон выиграл следующие четыре гейма. Американец стал первым представителем США в финале Paris Masters с 2017 года, когда титул завоевал Джек Сок. Для Шелтона это будет третий финал турнира ATP Masters 1000 в карьере.

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