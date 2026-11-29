Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Флавио Коболли со счётом 6:2, 7:6 (7:4) в финале Кубка Дэвиса в Болонье, Италия. Этот результат сравнял счёт в противостоянии сборных Испании и действующих чемпионов Италии — судьбу титула должен был решить парный матч.

Как сообщает Channel NewsAsia, капитаны команд Давид Феррер и Филиппо Воландри на момент публикации ещё не подтвердили составы пар на решающую игру.

Ответ Алькараса после победы Музетти

Перед вторым одиночным матчем Италия вышла вперёд благодаря победе Лоренцо Музетти над 20-летним испанцем Рафаэлем Ходаром — 6:7 (4:7), 6:2, 6:1. Ходар отыгрался со счёта 2:5 в первом сете и выиграл его, а в начале второй партии также сделал брейк. Однако после этого Музетти выиграл девять геймов подряд и переломил ход встречи.

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Коболли, седьмой номер мирового рейтинга, до финала проиграл оба одиночных матча на этой неделе — во встречах Италии с Южной Кореей и Чехией. Он также уступил Алькарасу в обоих предыдущих очных матчах. В финале при поддержке домашней публики Коболли сумел сделать брейк в конце второго сета и перевести его на тай-брейк, однако Алькарас довёл матч до победы.

Серии Италии и Испании

Для Алькараса эта победа стала 16-й подряд в конце сезона. Италия не проигрывала в Кубке Дэвиса с 2023 года и претендует на четвёртый подряд титул — ни одна команда не добивалась такого результата со времён сборной США начала 1970-х годов. Испания стремится выиграть Кубок Дэвиса впервые с 2019 года; в прошлогоднем финале испанцы уступили итальянцам.

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