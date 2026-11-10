Итальянский теннисист Янник Синнер заявил на пресс-конференции в Милане, Италия, что планирует вернуться к выступлениям на Australian Open в январе. Вторая ракетка мира не играет с июля, когда защитил титул на Уимблдоне, из-за травмы колена.

Цель — возвращение в Австралию

«Цель — вернуться в Австралию. Возможно, сыграть на нескольких турнирах раньше. Но я должен двигаться к цели день за днем, потому что если спешить, может стать хуже. Но да, цель — Австралия», — сказал 25-летний спортсмен.

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По данным Sky Sports News, Синнер не исключил участия в нескольких турнирах до Australian Open, однако подчеркнул, что не хочет спешить с возвращением после травмы.

Выступления в Мельбурне

Синнер выигрывал Australian Open в Мельбурне в 2024 и 2025 годах. В этом году он проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира. Итальянец также утратил первую позицию мирового рейтинга, которую занял Александр Зверев.

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