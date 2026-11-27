Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил чеха Якуба Меншика со счетом 6:3, 6:4 в первом одиночном матче полуфинала Кубка Дэвиса в Болонье, Италия. Благодаря этому сборная Италии вышла вперед в противостоянии с Чехией, сообщает Channel NewsAsia.

Брейки в каждом сете

Музетти сделал по одному брейку в каждом сете, чего хватило для победы в двух партиях. Меншик, занимавший 15-е место в мировом рейтинге, тогда как Музетти был 27-м, имел шансы сделать брейк во втором сете, в том числе когда итальянец подавал на матч. Однако чешский теннисист не смог продолжить поединок.

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Следующий матч полуфинала

Во втором одиночном матче Флавио Коболли сыграет с Иржи Легечкой. Италия стремится завоевать четвертый подряд титул в Кубке Дэвиса без второй ракетки мира Янника Синнера, который травмирован. Второй полуфинал состоится в субботу, когда Испания сыграет с Великобританией.

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