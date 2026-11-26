Британский теннисист Кэмерон Норри победил немца Яна-Леннарда Штруффа в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Болонье, Италия, и вывел сборную Великобритании вперед в противостоянии с Германией — 1:0. Как сообщает Channel NewsAsia, матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Победа за 1 час 33 минуты

Норри сделал брейк и повел 3:1 в первом сете, после чего выиграл партию. Штруфф ответил во втором сете: впервые в матче взял подачу соперника и сравнял счет по сетам.

В решающей партии 52-я ракетка мира Норри вновь перехватил инициативу. Он сделал брейк и повел 4:2, а затем завершил матч в свою пользу за один час 33 минуты. Штруфф занимает 39-е место в мировом рейтинге.

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Следующие матчи сборных

Во второй одиночной игре первая ракетка Германии Александр Зверев должен сыграть с полуфиналистом Уимблдона Артуром Фери. В парном матче британцы Генри Паттен и Нил Скупски встретятся с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

Победитель четвертьфинала в субботу сыграет в полуфинале против Австрии или Испании. Трехкратные действующие чемпионы Италии уже вышли в полуфинал, где встретятся со сборной Чехии. Великобритания в последний раз выигрывала Кубок Дэвиса в 2015 году, Германия — в 1993-м.

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