Американский теннисист Бен Шелтон в Турине победил испанца Рафаэля Ходара со счётом 7:6 (10:8), 7:5 и приблизился к выходу в полуфинал Итогового турнира ATP. Поединок продолжался чуть более двух часов, сообщает BBC Sport.

Условия выхода в полуфинал

Шелтон выйдет в четвёрку сильнейших, если первая ракетка мира Александр Зверев победит француза Артура Фиса в заключительном матче группы в четверг. Фис сможет опередить американца только в случае победы над Зверевым в двух сетах.

После матча Шелтон написал на объективе камеры: «I'll be watching, Arthur». Он пошутил, что признает превосходство своего друга Фиса и уйдёт в отпуск, если тот обыграет Зверева в двух сетах. По словам Шелтона, он будет болеть за Фиса и смотреть его матч против Зверева.

Напряжённый матч с Ходаром

В первом сете Шелтон отыграл два брейк-пойнта и выиграл напряжённый тай-брейк. Во второй партии американец повёл с брейком, однако Ходар сравнял счёт — 4:4. Испанец, проводящий первый профессиональный сезон в туре ATP, надёжно действовал в защите, но к концу матча устал.

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При счёте 5:5 Шелтон вновь взял подачу соперника, а в следующем гейме завершил матч тремя эйсами подряд. Всего американец выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и проиграл лишь 11 розыгрышей на первой подаче. Подавая на матч, он поскользнулся в задней части корта, но быстро восстановился и довёл игру до победы.

Положение в группе

Зверев, который ещё не проигрывал на турнире, уже гарантировал себе первое место в группе Джона Макинроя. В субботу в полуфинале немец сыграет против Даниила Медведева или Фрэнсиса Тиафо.

Для Шелтона это второе выступление на Итоговом турнире ATP: на дебютном турнире в прошлом году он не выиграл ни одного матча. Американец прибыл в Турин после победы на турнире серии Masters 1000 и первого в карьере финала турнира Большого шлема — US Open.

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